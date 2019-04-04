Макгрегор: под полотенцем коза — вот это поворот

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил продолжить словесную войну с Хабибом Нурмагомедовым, предположительно, снова задев жену российского чемпиона UFC. Напомним, что ранее Макгрегор опубликовал фотографию жены Хабиба в хиджабе, назвав её «полотенцем», но в дальнейшем удалил твит.



«Поворот сюжета: под этим полотенцем коза», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.

Напомним, Макгрегор обратился к российскому бойцу, назвав его «крысой» и в дальнейшем вступив с Хабибом в словесную перепалку. Хабиб Нурмагомедов, в ответ на слова Макгрегора, назвал Конора насильником и опубликовал его фото с девушкой, которая ранее требовала от Конора признать отцовство её дочери.



В 2018 году соперники уже встречались в октагоне. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора.