Макгрегор: увидимся в октагоне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор завершил словесную войну с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу двигаться вперёд с моими поклонниками всех вероисповеданий и всех слоёв населения. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне», — написал в своём «твиттере» Макгрегор.

Напомним, что ранее ирландец опубликовал фотографию жены Хабиба в хиджабе, назвав её «полотенцем», но в дальнейшем удалил твит. Нурмагомедов, в ответ на слова Макгрегора, назвал его насильником и опубликовал его фото с девушкой, которая ранее требовала от Конора признать отцовство её дочери.



В 2018 году соперники уже встречались в октагоне. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора.