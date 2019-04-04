Бывшая чемпионка UFC Сайборг призвала ввести кодекс поведения

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг выступила за введение кодекса поведения атлетов организации. Своим мнением Сайборг поделилась на фоне словесной войны, которую устроили в социальных сетях ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Накануне, 3 апреля, спортсмены в очередной раз обменялись оскорблениями. Макгрегор назвал супругу Нурмагомедова «полотенцем» из-за хиджаба, а Хабиб назвал Конора «насильником».

«Иногда я хочу, чтобы у спортсменов в UFC был кодекс поведения, подобный тому, который используется в НФЛ, НБА, МЛБ и прочих лигах. Чтобы они контролировали свои действия в интернете.

Сейчас наш спорт транслирует ESPN, его смотрят дети. Нам нужно объединяться, а не быть разделёнными. В этом и есть смысл нашего спорта», — написала Сайборг в «Твиттере».