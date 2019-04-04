Менеджер Волкова: надеемся, что Александр вернётся летом

Иван Банников, менеджер российского тяжеловеса ММА Александра Волкова, рассказал, что его клиент может вернуться в октагон летом.

«Мы надеемся в кратчайшие сроки решить проблемы со здоровьем и выступить уже летом», – цитирует Банникова ТАСС.

Волков должен был встретиться с Алистаром Оверимом на турнире UFC FIGHT NIGHT в Санкт-Петербурге 20 апреля, но его в итоге заменил Алексей Олейник.

Сам Волков позже сообщил, что был вынужден отказаться от боя из-за проблем со здоровьём. Боец так и не уточнил, о чём идёт речь.

Также ряд СМИ утверждали, что Волкова не допустили к бою из-за нарушения антидопинговых правил, эта информация пока не подтвердилась.