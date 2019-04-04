Поветкин: Макгрегора и Фьюри во времена СССР отправили бы в дурку

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Александр Поветкин заявил, что выступает против трэш-тока. Так, Поветкин сказал, что негативно относится к поведению Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и Конора Макгрегора.

«Засудить Уайлдера у меня нет желания, а по роже дать ему — такое желание есть, конечно. Я понимаю, что он хороший боксёр, но ему там насоветовали… Они же там своим языком лепят.

Вы посмотрите, что они друг на друга говорят. За это язык можно отрезать. У них там менталитет другой. Что Макгрегор, что этот, который в Бэтмена переоделся (Тайсон Фьюри. — Прим. «Чемпионата»). При СССР их, наверное, в дурку отправили бы. Сказали бы: «Ребята, давайте, куда вам боксировать», — сказал Поветкин в эфире Octagon TV.