Соннен встретится с Мачидой в Bellator 14 июня

14 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится бой бывших бойцов UFC Чейла Соннена и Лиото Мачиды. Поединок будет проходить в рамках турнира Bellator в полутяжёлом весе.

Соннен за свою карьеру одержал 31 победу и потерпел 16 поражений. Последним соперником «американского гангстера» был россиянин Фёдор Емельяненко. В полуфинале гран-при тяжеловесов Bellator Емельяненко нокаутировал соперника.

Мачида одержал 25 побед при восьми поражениях. Бразилец выступает в Bellator с декабря 2018 года. Тогда в дебютном поединке он решением судей победил Рафаэля Карвальо.

Bellator — американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая бои по смешанным единоборствам. Bellator считается вторым по популярности промоушеном ММА в мире после UFC.