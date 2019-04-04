В России появится новый ТВ-канал UFC ТВ

UFC и Медиа-Телеком объявили о запуске нового телеканала UFC ТВ в России. Новый телеканал будет доступен на территории России и стран СНГ. Канал будет полностью посвящён UFC. На момент запуска он станет единственным в мире тематическим каналом UFC.

На канале будут доступны прямые трансляции всех грядущих турниров UFC, а также повторы в прайм-тайм. Помимо этого в эфире UFC ТВ будут показаны программы собственного производства промоушена, архивы предыдущих турниров, интервью и обзоры, посвящённые ведущей в мире организации в сфере смешанных боевых искусств.

«Запуск телеканала UFC ТВ – это новая веха в истории промоушена в России и СНГ. Теперь все фанаты ММА смогут смотреть турниры в высоком качестве на своих телевизорах. В последние месяцы в России был запущен русскоязычный YouTube-канал UFC, а также был адаптирован глобальный сайт промоушена, благодаря чему в России появилось больше качественной информации о UFC. Всё это способствует эффективному развитию экосистемы UFC. Мы уверены, что новый телеканал сделает контент UFC доступным для ещё более широкой аудитории, создав важную платформу для роста нашей фанатской базы, и закрепит имидж UFC как лидирующего спортивного бренда в России», – приводит слова вице-президента UFC по России Андрея Громковского пресс-служба UFC.