Ромеро из-за болезни отказался от боя с Соузой

Кубинский боец ММА Йоэль Ромеро не сможет принять участие в турнире UFC в Санрайзе 27 апреля. Ромеро должен был в мэйн-ивенте встретиться с бразильцем Роналдо «Жакаре» Соузой.

Дальнейшая судьба боя пока остаётся неизвестной. Руководство UFC пытается заменить Ромеро на другого бойца. Также рассматривается вариант с заменой обоих спортсменов и подготовкой нового мэин-карда.

Отметим, что Ромеро в последний раз выходил в октагон в июне 2018 года. Тогда он уступил Роберту Уиттакеру по очкам и не смог завоевать чемпионский титул в среднем весе.

Любопытно, что изначально Ромеро должен был драться с Пауло Костой, но затем его соперника сняли с боя. Сам Ромеро заявил, что Косту отстранили из-за положительной допинг-пробы. В свою очередь Пауло назвал слова Ромеро «чушью».