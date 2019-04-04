Пожизненно дисквалифицированный российский боец рассматривает переход в ONE

Российский боец ММА Руслан Магомедов подчеркнул, что он планирует выступать за границей и рассматривает вариант с One FC. Напомним, что Магомедов получил пожизненную дисквалификацию от USADA за нарушение антидопинговой политики.



«Я бы не хотел сейчас выступать в России, есть и другие организации в мире. Америка для меня закрыта, это понятно. Но есть, к примеру, One FC. Рано заканчивать в 32 года», — приводит слова Руслана Магомедова ТАСС.



Стоит отметить, что всего на счету Магомедова три проваленных допинг-теста. Второе нарушение антидопинговой политики произошло 10 октября 2018 года, когда допинг-проба спортсмена дала положительные результаты на целый ряд запрещённых веществ.



5 февраля 2019 года Магомедов отказался пройти допинг-тест после требования сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательных тестов. Это является грубым нарушением политики USADA. В последний раз в октагон под эгидой UFC Магомедов выходил в 2015 году. Всего он провёл три поединка в этой организации, одержав три победы.