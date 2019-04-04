Эвинджер встретится с Лансберг на турнире UFC on ESPN +10

Боец UFC Тоня Эвинджер вернётся в октагон на турнире UFC on ESPN +10, который пройдёт в Стокгольме 1 июня 2019 года, сообщает MMAJunkie. Соперницей Тони Эвинджер станет Лина Лансберг.



На счету Эвинджер серия из двух поражений подряд — она не выигрывала с 25 марта 2017 года, когда защищала титул в организации Invicta FC. Всего на счету Эвинджер два поединка в UFC, в обоих она потерпела поражения. Сначала Эвинджер проиграла Крис Сайборг техническим нокаутом в титульном поединке, а затем проиграла и Аспен Лэдд.



Лина Лансберг в последний раз в октагон выходила 6 октября 2018 года, проиграв единогласным решением судей Яне Куницкой. Всего на счету Лансберг пять поединков в UFC, в которых она потерпела три поражения.