Магни встретится с Луке на турнире UFC в Рочестере 18 мая

Полусредневес UFC Нил Магни вернётся в октагон 18 мая на турнире UFC в Рочестере, сообщает MMADNA. Соперником Магни станет Висенте Луке.



В последний раз Нил Магни выходил в октагон 17 ноября 2018 года и проиграл нокаутом Сантьяго Понзиниббио на турнире в Аргентине. До этого на счету Магни была серия из двух побед — над Карлосом Кондитом и Крэйгом Уайтом. В профессиональной карьере Нил Магни провёл 28 поединков, одержал 21 победу и семь раз потерпел поражение.



Висенте Луке последний на данный момент поединок провёл 17 февраля 2019 года и победил Брайана Барьерену техническим нокаутом. На счету Луке серия из четырёх побед. В профессиональном ММА он провёл 22 поединка, в которых одержал 15 побед.