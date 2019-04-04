Ковингтон: я постоянно в мыслях Камару Усмана

Боец UFC Колби Ковингтон поделился мыслями относительно потенциального соперника, чемпиона организации в полусреднем весе Камару Усмана.



«Не думаю, знаю, что я постоянно нахожусь в мыслях Камару Усмана. Его реакция, которую увидел на следующий день после его победы над Тайроном Вудли, мне всё показала. Я в его голове, он собирается проводить со мной очень эмоциональный поединок, и это поможет мне его нокаутировать.



Он будет бешеным, он будет проводить безрассудные тейкдауны, и он проиграет. Люди не знают, насколько хорош мой кардио, пока не окажутся со мной в одном октагоне. Ему предстоит погрузиться под воду на десять футов, бой со мной — это не плавание в детском бассейне», — приводит слова Колби Ковингтона MMAFighting.