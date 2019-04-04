Тактаров: больше не буду комментировать MMA

Прославленный в прошлом боец UFC Олег Тактаров пообещал больше не комментировать новости из мира смешанных единоборств. Судя по всему, такое решение принято после перепалки чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в социальных сетях.

«Хотел бы, чтобы меня поняли уважаемые журналисты. Особенно спортивных изданий, что превратились в последнее время в жёлтую прессу. Сегодня всё утро звонили — дать комментарии по двум юношам. Они веселятся, а у меня очень много работы. Больше не буду комментировать МMA и бойцов, их перепалки и желание на этом заработать.

Также мне искренне жаль, что я оказался прав в оценке будущего и реального настоящего бойцов, которых комментировал. Искренне жаль их команды и окружение. Я не предсказатель. Просто будущее видно, опираясь на конкретные факты, слова, поступки. Может, моё молчание принесёт им успех и процветание. Хотел бы сконцентрироваться на кино и реабилитации ветеранов. Подготовке и помощи юным спортсменам, чьё сознание еще не испорчено. Успехов", — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Олега Тактарова в социальной сети.