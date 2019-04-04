Абдель-Азиз: если бы бой Конора и Хабиба был на смерть, Конора бы уже не было

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал конфликт своего клиента и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Напомним, ирландец позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес супруги россиянина, попутно задев вопросы религии.

«Мы не пропагандируем жестокость, мы за мир. Ненависти уже достаточно. Если он хочет говорить, то пусть говорит о Хабибе, называет его уродом или так, как ему заблагорассудится, это мнение Конора. Но не стоит говорить о жене Хабиба, о национальности или религии. Поверьте, если бы мы устроили уличную драку Хабиба и Конора на смерть, то Макгрегора бы с нами уже не было. Он бы исчез», — сказал функционер в интервью, размещённом на странице TMZ Sports в YouTube.