Нгумбу в бою с Гвоздиком разорвал связки икроножной мышцы

30 марта в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика с Дуду Нгумбу. В пятом раунде француз конголезского происхождения отказался от продолжения боя, сославшись на травму ноги. При этом боксёр получил её без всякого контакта.

После завершения поединка и Гвоздик, и его менеджер Эгис Климас дали понять, что у них есть сомнения в реальности травмы Нгумбу. Но теперь стало известно, что она имела место быть и, более того, оказалась очень серьёзной. Нгумбу перенёс разрыв связок икроножной мышцы, сообщает ESPN. В больнице Нгумбу провёл несколько часов, сейчас он уже вернулся во Францию.