Источник: Ян встретится с Ривейрой 8 июня

Российский боец ММА Пётр Ян встретится с Джимми Ривейрой 8 июня на вечере боёв UFC в Чикаго (США), утверждает ESPN со ссылкой на собственные источники в организации.

Ривейра одержал 25 боёв в смешанных единоборствах и одержал в них 22 победы при трёх поражениях. При этом уроженец Нью-Джерси потерпел два поражения в трёх последних поединках.

Ян является одним из самых быстро прогрессирующих бойцов UFC. Он провёл 13 боёв в ММА, потерпев лишь одно поражение. В UFC у россиянина — четыре победы в четырёх боях. Последним соперником Яна был Джон Додсон, которого российский боец победил решением судей.

В рамках вечера боёв в Чикаго состоятся также два титульных боя. Хенри Сехудо встретится с Марлоном Мораесом, а Валентина Шевченко сразится с Джессикой Ай.