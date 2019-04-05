Гастелум: если Конор и Хабиб продолжат, кто-нибудь получит травму или пулю

Боец UFC Келвин Гастелум призвал россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора прекратить оскорбления в социальных сетях. По мнению Гастелума, продолжение конфликта может привести к серьёзным последствиям.

«Есть грани, которые нельзя переступать. Их соперничество уже выходит за все пределы допустимого, так быть не должно.

У меня такое чувство, что если это будет продолжаться, то кто-нибудь точно получит травму или пулю. Может произойти что-то плохое.

Трешток должен иметь границы. Нельзя трогать религию и жён», — цитирует Гастелума MMA Junkie.

Ранее обеспокоенность происходящим выразил и президент UFC Дэна Уайт. Он заявил, что руководство промоушена свяжется с представителями бойцов, чтобы урегулировать ситуацию.