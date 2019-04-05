Тайсон остался недоволен тем, что его не включили в новую игру Punch-Out

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон выразил недовольство в связи с тем, что компания Nintendo не планирует включать его персонаж в новую игру серии Punch-Out. По всей видимости, в новой серии популярной игры-боксинга Тайсона не будет.

«Слышал, что Nintendo выпускает новую серию Punch-Out, со мной они даже не связывались. Теперь всё будет иначе. Мои нокауты сделали эту игру популярной», — написал Тайсон в «Твиттере».

Тайсон завершил карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед и потерпел 6 поражений. 44 поединка американский боксёр закончил нокаутами.

Напомним, что Тайсон является самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе. Этот титул он получил в возрасте 20 лет и 144 дней.