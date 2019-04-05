Духовное управление мусульман — о Макгрегоре: нельзя трогать честь семьи

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Гизатуллин прокомментировал обмен оскорблениями российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Гизатуллин назвал слова Макгрегора непозволительными.

«Ну, это неприличные вещи. Каждому человеку дорога семья, жена, дети. Честь семьи никто не имеет право трогать, я вот так скажу. Между личностями могут быть какие-то трения, а вот такие высказывания не должны касаться семьи», — цитирует Гизатуллина «Говорит Москва».

Ранее Макгрегор опубликовал в «твиттере» фотографию со свадьбы Нурмагомедова. Супругу Хабиба, одетую в хиджаб, Макгрегор назвал «полотенцем». Вскоре ирландец удалил это сообщение, но скриншот уже скопировали многие пользователи и СМИ.

После этого Нурмагомедов в «твиттере» пригрозил обидчику, сказав, что тот ошибается, чувствуя себя в безопасности.

Напомним, что Макгрегор и Нурмагомедов встретились на ринге в 2018 году. Тогда победу удушающим приёмом одержал российский боец. Сразу после боя возникла потасовка, Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора. Как объяснил российский боец, к конфликту привели оскорбительные комментарии Макгрегора перед боем.