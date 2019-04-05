Российский стронгмен Кокляев принял вызов А. Емельяненко: мне нужен один удар

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев принял вызов бойца ММА Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко записал видеообращение, в котором на груше показал, какие удары будет наносить Кокляеву на ринге. В свою очередь Кокляев опубликовал собственное видео с тренажёром, показывающим силу удара. После удара Кокляева автомат показал 320 кг.

«Саша, я принимаю твой вызов. Ты можешь долго бить красивые серии, но мне нужен всего один удар. Ищи промоутеров и, главное, не продешевись. Как-то так», — сказал Кокляев.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.

Емельяненко запустил серию челленджей после негативных комментариев Кокляева. Так, Емельяненко предложил своему оппоненту показать, как тот умеет вышивать крестиком.