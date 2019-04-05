Туменов: похоже, Макгрегор переборщил с какими-то наркотиками

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов прокомментировал жёсткую перепалку Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым в социальных сетях.

«Конор Макгрегор явно перегнул палку. Он от безысходности пишет всё подряд. Раньше Конор лучше подогревал интерес к себе, а сейчас просто поливает грязью. Спортсмен не должен затрагивать темы религии и семьи. Макгрегор проиграл последний бой Хабибу, и это не даёт ему покоя. Всеми правдами-неправдами он пытается оправдаться.

Важно, чтобы таких перепалок не было. Конор очень популярен, дети будут брать с него пример. Людям интересно почитать трешток, но всё должно быть в рамках приличия. Если хочешь заинтересовать людей, придумай что-нибудь оригинальное. Сейчас Конор пишет какой-то треш. Похоже, он переборщил с какими-то наркотиками.

Если убрать жёсткий трешток, бои не станут смотреть меньше. UFC стремится к тому, чтобы сделать спорт более чистым. Бои без правил начнут воспринимать иначе, но для этого нужны условия, не отпугивающие массы.

Люди должны тянуться. Чтобы уменьшить количество таких случаев, нужно ввести определённые нормативные рамки и штрафы. Другие организации последуют примеру UFC», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.