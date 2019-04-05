Малиньяджи: Нурмагомедов унизил Макгрегора, Конор ничего не сделал в ответ

Бывший чемпион мира по боксу, боец промоушена Bare Knuckle FC Поли Малиньяджи негативно отозвался об ирландском бойце Коноре Макгрегоре. Ранее Макгрегор опубликовал фотографии со спаррингов с Малиньяджи. По опубликованным фотографиям создаётся впечатление, что Макгрегор нанёс множество ударов сопернику.

«Конор — неудачник, я смеюсь над ним! Я даже не беспокоюсь о нём, он никогда не согласится встретиться со мной на ринге, он боится проиграть, как это было в матче с Нурмагомедовым. Хабиб унизил его, заставил стучать по руке, а затем ещё и плюнул в него. Конор ничего не сделал в ответ.

Теперь, находясь вдали от Нурмагомедова, он пишет про него в «Твиттере». Также он публикует фотографии со спаррингов со мной, зная, что я далеко.

Он публикует фотографии, но на большинстве из них он не попадает по мне. Он смотрит видео и пытается найти нарезки, чтобы что-то опубликовать», — цитирует Малиньяджи MMA Junkie.