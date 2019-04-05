Ковингтон: бой с Нурмагомедовым был бы самым лёгким в моей карьере

Боец UFC Колби Ковингтон заявил, что мог бы победить чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова. По мнению Ковингтона, такой бой стал бы для него одним из самых лёгких в карьере.

«Бой с Нурмагомедовым был бы лёгким для меня. Хабиб хотел провести поединок с Жоржем Сен-Пьером. Но я тоже готов, потому что являюсь небольшим полусредневесом.

Я бы заставил Хабиба плакать. Думаю, этот бой был бы самым лёгким в моей карьере. Нурмагомедов слишком маленький, он не умеет того, что умею я. Хабиб никогда не сталкивался с таким классным борцом, как я.

Его самбо — дерьмо. Если бы борьба являлась чем-то простым, её бы называли самбо», — сказал Ковингтон в эфире Submission Radio.

Ранее президент UFC Дэна Уайт объявил, что Нурмагомедов будет защищать чемпионский титул в сентябре. Соперник россиянина пока не определён.