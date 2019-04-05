Валуев — о перепалке Хабиба и Конора: спортсменам стоит отказаться от похабщины

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал оскорбления, высказанные Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в адрес друг друга в социальных сетях. Ранее Макгрегор высмеял супругу Нурмагомедова, одетую в хиджаб, а Нурмагомедов назвал обидчика насильником и лицемером.

«К сожалению, большое количество спортсменов разбираются в социальных сетях, а не на ринге, как положено.

В так называемых треш-токах не следует касаться никаких тем, которые так или иначе могут быть оскорбительными для человека.

Спортсменам вообще стоит отказаться от традиции похабщины, в каком бы виде она ни звучала: в социальных сетях, по телевизору или в газете. А тот, кто это делает, ведёт себя, мягко говоря, невоспитанно и неуважительно», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.