Санчес сообщил, что Головкин в сентябре встретится с Альваресом или Мунгуйя

В минувшем месяце бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин подписал контракт со стриминговой платформой DAZN. Ожидается, что первый поединок после этого он проведёт в июне, а уже в сентябре спортсмен из Казахстана должен будет провести третью встречу с Саулем Альваресом. Но тренер Головкина Абель Санчес сообщил, что Альварес — не единственный вариант на сентябрь.

«Мы хотим получить хорошего соперника в июне, так как нам нужно подготовиться к сентябрьскому поединку, когда мы встретимся с Альваресом или Мунгуйя. Но в целом, думаю, фаны хотят видеть третий бой Геннадия с Альваресом, потому что именно их рассматривают в качестве двух лучших средневесов мира.

Так что если Альварес будет успешен в поединке с Джейкобсом, а мы победим в июне, то всё уже будет зависеть от того, насколько сильно сторона Сауля захочет с нами третьей встречи, ведь на горизонте есть и другие интересные бои, и дело не в чемпионских титулах», — приводит слова Санчеса Boxingnews24.