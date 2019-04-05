Шлеменко: Кокляев и минуты бы не отработал с Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал словесное противостояние российского бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Последний принял вызов Емельяненко, согласившись провести с ним поединок.

«В наше время возможно всё, и бой между Кокляевым и Емельяненко не исключение. Но, по моему мнению, он не имеет совершенно никакого смысла. Несмотря на то что Михаил поднимает много железа, он не боец, у него нет никаких шансов победить Александра, он бы и минуты не отработал с ним.



Для Михаила все эти разборки в «Инстаграме» – это самый настоящий пиар, он поднимает себе медийность всеми существующими способами. И у него неплохо это получается. Если бы он всё-таки решил сразиться с бойцом MMA, то выбрал бы бойца попроще.



Я бы поставил 99% на победу Емельяненко. Для него это был бы отличнейший бой, но с точки зрения работы – совершенно неинтересный, у него тренировки сложнее бывают», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.