Т. Лопес посетит поединок Ломаченко с Кроллой

12 апреля в Лос-Анджелесе состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко с обязательным претендентом на титул WBA Энтони Кроллой.

Посетить это противостояние планирует небитый проспект лёгкого веса Теофимо Лопес, сообщает BoxingScene. Лопес уже не раз вызывал Василия Ломаченко на поединок и теперь намерен лично присутствовать на вечере бокса с участием украинца.

«Что я думаю об этом поединке? Думаю, он организован, чтобы Ломаченко оставался в форме. Это обязательная защита титула, так что посмотрим, что покажет Кролла. Но вообще-то, эти парни слишком боятся, когда выходят на ринг с Ломаченко», — сказал Лопес.