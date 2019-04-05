Официально: Усик и Такам встретятся 25 мая в Оксон-Хилле

Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт дебютный поединок в супертяжёлой весовой категории 25 мая. Как и ожидалось, его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».

Встреча состоится в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Соответствующий твит можно увидеть на странице компании Matchroom Boxing в социальной сети.

Александр Усик предыдущий поединок провёл в ноябре 2018 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью. Что касается Такама, то он последний раз появлялся на ринге в декабре 2018 года, тогда он досрочно победил малоизвестного Сенада Гаши.