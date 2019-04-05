Усик: намерен стать абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе

Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился ожиданиями от дебютного поединка в супертяжёлой весовой категории, который он проведёт 25 мая с Карлосом Такамом. Украинец отметил, что в лице Такама его ждёт непростое испытание.

«25 мая станет знаменательной датой в моей карьере, ведь я перейду в супертяжёлый вес. Выступая в первом тяжёлом весе я добился всего и стал абсолютным чемпионом мира, и теперь я намерен добиться того же самого в новом для себя дивизионе.

Этот вызов начнётся боем с Карлосом Такамом. Это будет непростой бой. Но на пути к званию чемпиона в супертяжёлом весе необходимо себя проверять в боях с соперниками мирового уровня», — приводит слова украинского боксёра BoxingScene.