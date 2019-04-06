Нурмагомедов проведёт турне по Великобритании

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен летом посетить Великобританию. Об этом рассказал он сам на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Салам Алейкум (традиционное приветствие мусульман, — прим. „Чемпионата“), британским фанатам. Жду встречи с вами в июне, в ходе моего турне по Великобритании», — написал боец.
Соответствующее сообщение можно увидеть на странице Хабиба Нурмагомедова в социальной сети.
Судя по постеру, в котором анонсируется визит Нурмагомедова на Туманный Альбион, россиянин в период с 12 по 15 июня посетит Манчестер, Мидлендс и Лондон.
Напомним, недавно Сеть снова взорвал конфликт Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Ирландец снова начал оскорблять россиянина и оскорблять его семью, на что Хабиб также ответил.