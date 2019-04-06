Дзюба — Волкову: с нетерпением буду ждать твоего следующего боя!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказал слова поддержки российскому бойцу смешанных единоборств Александру Волкову, снявшемуся с турнира UFC FIGHT NIGHT в Санкт-Петербурге.

«Саня! Представляю, насколько тебе и твоей команде сейчас обидно и нелегко! Но вы сильные и сможете преодолеть эту травму и этот период! Вернётесь ещё сильнее и злее! С нетерпением буду ждать твоего следующего боя!» — написал Дзюба в своём «инстаграме».

Волков должен был встретиться с Алистаром Оверимом на турнире UFC FIGHT NIGHT в Санкт-Петербурге 20 апреля, но его в итоге заменил Алексей Олейник.

Сам Волков позже сообщил, что был вынужден отказаться от боя из-за проблем со здоровьём. Боец так и не уточнил, о чём идёт речь.

Также ряд СМИ утверждали, что Волкова не допустили к бою из-за нарушения антидопинговых правил, эта информация пока не подтвердилась.