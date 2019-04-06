Гастеллум: Адесанья не проходил через тот огонь, что преодолел я

Американский боец UFC Келвин Гастеллум поделился мнением о будущем оппоненте — новозеландском бойце Исраэле Адесанье. Победитель поединка станет временным чемпионом организации в среднем весе.



«Адесанья дерётся в UFC год или полтора. Он никогда не проходил сквозь тот огонь, что преодолел я. У него не было таких же качественных соперников, как у меня. Да, у него были отличные соперники, но сейчас любой из первой пятёрки рейтинга может стать чемпионом, а Исраэль Адесанья никогда не дрался с такими парнями.



Я умею оборачивать свои недостатки в преимущества. Благодаря низкому росту я достаточно просто могу подобраться к любому сопернику», — приводит слова Келвина Гастеллума MMAJunkie.