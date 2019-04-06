Волков: в скором времени сможете увидеть меня в октагоне

Российский боец ММА Александр Волков подчеркнул, что в скором времени сможет вернуться к боям. Напомним, Волков снялся с турнира UFC Fight Night, который пройдёт в Санкт-Петербурге 20 апреля.



«Хочу сказать спасибо за поддержку и пожелания тем, кто отнёсся с пониманием к ситуации с отменой моего боя.



Тех, кто переживает за мое здоровье, хочу уверить, что в скором времени сможете увидеть меня в октагоне. Ничего не изменилось, форма, которую я набрал, останется со мной, и я обязательно продемонстрирую её в следующем поединке», — написал Александр Волков в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Волкова.



Ранее стало известно, что Александра Волкова в главном событии турнира UFC в Санкт-Петербурге заменит Алексей Олейник.