Фергюсон: Конор, ты фальшивый идол. Хабиб, когда будешь драться со мной, трус?

Боец UFC Тони Фергюсон раскритиковал Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.



«Ты проиграл досрочно. Постучал, а затем сбежал, как трус. Сейчас ты пытаешься выпросить реванш, отбирая то, что по праву принадлежит мне. Ты фальшивый идол. Хабиб, когда будешь драться со мной, болван? Или будешь бегать от меня, как на турнире UFC 209? Трус. Никто из вас не предан этому спорту по-настоящему. Я настоящий чемпион», — написал в своём «твиттере» Тони Фергюсон.



Напомним, Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию и, по неподтверждённой информации, вернётся в октагон в сентябре 2019 года. В апреле пройдёт поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.