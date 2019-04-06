Херманссон заменит Ромеро в поединке с Соузой

В UFC нашли нового соперника для Роналду Соузы на турнире UFC в Санрайзе 27 апреля, сообщает ESPN. Соперником Соузы на предстоящем турнире станет Джек Херманссон.



Напомним, изначально соперником Соузы должен был стать Йоэль Ромеро, однако он снялся с турнира из-за болезни. Ранее Ромеро заменил в этом поединке Пауло Косту. По информации СМИ, победитель этого боя должен получить титульный поединок.



Таким образом, в изначально запланированном UFC бое между Йоэлем Ромеро и Пауло Костой сменились оба участника. Джек Херманссон в последний раз выходил в октагон 30 марта 2019 года и победил Дэвида Бранча приёмом в первом раунде. На счету норвежского бойца серия из трёх победных поединков.