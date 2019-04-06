Гэтжи: хотел бы подраться с Макгрегором в Ирландии

Боец UFC Джастин Гэтжи подчеркнул, что готов провести бой с Конором Макгрегором в Ирландии.



«Конор Макгрегор — настоящий воин. Уверен, бой со мной заинтригует его. Но при этом его разум будет отказываться. Если захочу, то смогу бороться с ним хоть весь день. Он не сможет выдержать моих лоукиков. Я способен нокаутировать его. Думаю, в последнюю очередь он хотел бы оказаться в партере на спине, глядя в небо. Но могу ему устроить и такое.



Я выйду и буду биться в стойке, чтобы нокаутировать его. Мне достаточно один раз коснуться его. Мы оба можем подобное. Так что никто ничего не знает наверняка, ММА — безумный спорт. Я хотел бы подраться с ним в Ирландии, хоть это практически невозможно», — приводит слова Гэтжи TMZ.