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А.Емельяненко: четыре промоутерских компании готовы организовать бой с Кокляевым

А.Емельяненко: четыре промоутерских компании готовы организовать бой с Кокляевым
Бокс/ММА / ММА

Российский боец ММА Александр Емельяненко подчеркнул, что уже четыре промоутерских компании согласились на организацию его боя с Михаилом Кокляевым, спортсменом силовых видов спорта.

«Очень похвально, что ты принял вызов выйти против меня на ринг, пусть пока и только на словах. Скажу тебе, что уже четыре промоутерских организации на меня вышли и пожелали организовать наш бой. Желаю тебе только подготовиться к нему и сразу не упасть. Тренируйся, готовься к бою», — сказал Емельяненко в своём видеообращении в «инстаграме».

Ранее Емельяненко записал видеообращение, в котором на груше показал, какие удары будет наносить Кокляеву на ринге. В свою очередь Кокляев опубликовал собственное видео с тренажёром, показывающим силу удара. После удара Кокляева автомат показал 320 кг. Михаил принял вызов Емельяненко, подчеркнув, что Александру стоит искать помоутеров.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Емельяненко запустил серию челленджей после негативных комментариев Кокляева. Так, Емельяненко предложил своему оппоненту показать, как тот умеет вышивать крестиком.

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