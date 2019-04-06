А.Емельяненко: четыре промоутерских компании готовы организовать бой с Кокляевым

Российский боец ММА Александр Емельяненко подчеркнул, что уже четыре промоутерских компании согласились на организацию его боя с Михаилом Кокляевым, спортсменом силовых видов спорта.



«Очень похвально, что ты принял вызов выйти против меня на ринг, пусть пока и только на словах. Скажу тебе, что уже четыре промоутерских организации на меня вышли и пожелали организовать наш бой. Желаю тебе только подготовиться к нему и сразу не упасть. Тренируйся, готовься к бою», — сказал Емельяненко в своём видеообращении в «инстаграме».

Ранее Емельяненко записал видеообращение, в котором на груше показал, какие удары будет наносить Кокляеву на ринге. В свою очередь Кокляев опубликовал собственное видео с тренажёром, показывающим силу удара. После удара Кокляева автомат показал 320 кг. Михаил принял вызов Емельяненко, подчеркнув, что Александру стоит искать помоутеров.



Видео можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.



Емельяненко запустил серию челленджей после негативных комментариев Кокляева. Так, Емельяненко предложил своему оппоненту показать, как тот умеет вышивать крестиком.