Экс-претендент на титул Хантер и проспект Хргович встретятся 25 мая

Вчера, 5 апреля, стало известно, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик следующий поединок проведёт в супертяжёлом дивизионе. Его соперником станет Карлос Такам. Это противостояние состоится 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

В андеркарде этого боя выступит бывший соперник Александра Усика, экс-претендент на титул чемпиона мира Майкл Хантер (16-1, 11 КО) и бронзовый призёр Олимпийских игр, проспект из Хорватии Филипп Хргович (7-0, 5 КО), сообщает Boxingnews24.

Хргович в предыдущем поединке победил другого экс-претендента на титул — Кевина Джонсона. Что касается Хантера, то американец в последнем бою справился с Александром Устиновым. Напомним, ранее Хантера называли потенциальным соперником для Александра Поветкина.