Манува и Ракич встретятся на турнире UFC в Стокгольме

1 июня в Стокгольме состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 152. В главном его событии встретятся экс-претенденты на титул Александер Густафссон и Энтони Смит. Теперь же стало известно, что в андеркарде этого боя состоится ещё один поединок в полутяжёлой весовой категории. Джимми Манува встретится с Александром Ракичем, сообщает MMA Fighting.

Манува в UFC провёл 11 поединков, победив в 6 из них. В трёх последних боях он неизменно проигрывал. В предыдущей встрече Манува не справился с Тиаго Сантосом. На данный момент Джимми занимает десятое место в рейтинге организации. Что касается Ракича, то он не входит в топ-15 UFC. В промоушене он провёл всего три поединка и победил во всех из них.