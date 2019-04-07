Бикрёв победил М. Буторина, Багаутинов справился с Асатряном

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 92. Соглавным событием вечера стал титульный бой в полусредней весовой категории между Дмитрием Бикрёвым и Максимом Буториным. Бойцы подарили болельщикам самый яркий поединок турнира. В его ходе инициатива переходила от одного спортсмена к другому. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением судей отдали победу Бикрёву — трижды по 48:47. Таким образом, Дмитрий завоевал титул в полусредней весовой категории.



В главном событии турнира встретились экс-претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов и Вартан Асатрян. Последний действовал активнее, но Багаутинов был эффективнее, особенно это было заметно в первых трёх раундах. В двух заключительных пятиминутках небольшой инициативой владел Асатрян.

По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Багаутинову — 48:47, 49:46 и 48:47.