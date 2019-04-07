Д. Чудинов досрочно уступил Парзечевскому

В польском городе Катовице состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал поединок во втором среднем весе за титул Интернационального чемпиона Польши. Региональный пояс оспаривали местный любимец Роберт Парзечевски (23-1, 16 КО) и бывший временный чемпион мира по версии WBA Дмитрий Чудинов (21-5-2, 13 КО).

Россиянин сразу же попытался захватить инициативу. Впрочем, замысел Чудинова не сработал. Более мощный поляк уже во втором раунде поймал Дмитрия жёстким правым боковым и отправил соперника в нокдаун. Чудинов сумел подняться. Казалось, он устоит до конца раунда. Но вскоре Дмитрий пропустил ещё один тяжёлый удар сбоку, после которого рефери зафиксировал победу Парзечевского.

Это поражение стало для Чудинова третьим кряду и четвёртым в последних пяти поединках.