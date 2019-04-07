Феликс Штурм арестован в Германии

Экс-чемпион мира в среднем весе Феликс Штурм задержан правоохранительными органами в немецком городе Кёльн. Бывшего боксёра арестовали за неуплату налогов, сообщает BoxingScene. При этом отмечается, что в последние годы Штурм проживает на исторической родине — в Боснии и Герцеговине и именно поэтому немецкая полиция не могла его арестовать.

Пока не совсем ясно, что грозит экс-чемпиону мира за неуплату налогов. Штурм последний поединок провёл в феврале 2016 года, решением большинства судей победив Фёдора Чудинова. Штурм считался одним из самых успешных боксёров Германии минувшего десятилетия. Он удерживал титул на протяжении многих лет. В послужном списке Феликса даже значится поединок с Оскаром де ла Хойей.