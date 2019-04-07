Лобов показал лицо после дебютного выступления в кулачных боях

В ночь с 6 на 7 апреля мск в штате Миссисипи состоялся турнир по кулачным боям в промоушене Bare Knuckle FC. В главном его событии встретились экс-боец UFC Артём Лобов и Джейсон Найт. Спортсмены выдали яркое противостояние, в ходе которого Лобов один раз побывал в нокдауне, а его соперник — трижды. При этом как у Артём, так и у Джейсона на лице открылось несколько сечек. В итоге победа решением большинства судей досталась ирландцу российского происхождения.

После завершения противостояния Артём Лобов выложил фотографию на своей официальной странице в «Твиттере». На фото видно, какие серьёзные травмы он получил в противостоянии с Найтом.

Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице Лобова в социальной сети.