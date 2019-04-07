Нурмагомедов отметил год с момента завоевания титула в UFC

7 апреля 2018 года в Бруклине состоялся турнир по смешанным единоборствам, главным событием которого стал титульный поединок в лёгком весе. В нём встретились Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта. При этом россиянин должен был встретиться с Тони Фергюсоном, а затем с Максом Холлоуэем, но по разным причинам те бои сорвались. По итогам противостояния с Яквинтой Нурмагомедов добыл победу, таким образом став чемпионом UFC в лёгком весе.

Спустя год Нурмагомедов вспомнил о завоевании титула, посвятив этому пост в «Инстаграме».

«Ровно год назад, я стал чемпионом UFC. Я к этому шёл долгие годы. Слава богу за всё, что мне дал Всевышний, мне повезло со многими вещами в этой жизни: это отец, это друзья и братья, которые долгое время рядом.

Спасибо вам всем, кто был рядом всегда и продолжает мне помогать до сих пор. Одному прийти к такой цели невозможно», — написал Хабиб.

Соответствующее сообщение можно увидеть на странице Хабиба Нурмагомедова в социальной сети.