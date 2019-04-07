Холлоуэй: хорошо, что Уайт вмешался в конфликт Хабиба и Конора

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй поделился мнением о недавней перепалке в социальных сетях между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Это то, что не касается боёв. Не обращаю на всё это внимания. Рад, что Дэна Уайт вмешался в происходящее, это хорошо. У этих ребят есть столь мощные платформы. На их месте я бы поднимал вопросы изменения климата. Все только об этом и говорят. На Гавайях становится прохладно, возможно, вам так не кажется, но для меня там уже прохладно. Это реальная проблема, так что лучше говорить о таких проблемах.

Что касается конфликтов, то это UFC, и если у кого-то ко мне есть вопросы, то пусть приходят в октагон и там мы разберёмся", — приводит слова Холлоуэя BJPenn.