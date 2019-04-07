Кокляев — о бое с А. Емельяненко: задача-минимум — уйти с ринга на своих ногах

Российский стронгмен Михаил Кокляев дал понять, что он твёрд в намерении провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. В очередном обращении к потенциальному сопернику Кокляев рассказал о задаче-минимум в этом бою.

«Саня, моя задача-минимум в бою с тобой — уйти с ринга на своих ногах, о задаче-максимум мы оба узнаем на пресс-конференции после боя. Понятно, это железо, это не бои, но слов из песни не убрать, мир сегодня напоминает дурку, буду играть по правилам мира, буду готовиться к бою, сохраняя веру и благоразумие в душе. Поэтому всех православных — с Благовещением, окончанием четвёртой седмицы и продолжением Великого поста. Саша, я слежу за тобой», — написал Кокляев на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.