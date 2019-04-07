Следующим соперником Головкина может стать Райдер

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин намерен провести следующий поединок в июне 2019 года. Однако соперник казахстанца всё ещё не определён. Предполагалось, что им может стать Брендон Адамс. Однако американец встрече с Головкиным предпочёл титульный поединок с временным чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло.

Это поставило Головкина в затруднительное положение в плане подбора соперника. Так, инсайдеры сообщали, что оппонентом Геннадия может стать малоизвестный поляк Камил Шеремета. Теперь же источники информируют, что экс-чемпион может встретиться с Джоном Райдером, сообщает World Boxing News.

Таким образом, Головкин может перехватить соперника у Давида Лемье, ведь канадец планировал провести следующий бой именно с Райдером.