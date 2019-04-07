Тренер Гассиева: Мурат будет готов к дебюту в супертяжёлом весе в июне

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона WBA Super и IBF в первом полутяжёлом весе Мурата Гассиева, сообщил, что в июне его подопечный может дебютировать в супертяжёлом весе.



«Сейчас Мурат тренируется дома. Но через некоторое время вылетает в США, на базу в Биг-Бэр. Он держит вес около 100 кг, старается не отпускать. Думаю, он будет готов к дебюту в супертяжёлом весе в июне», — приводит слова Виталия Сланова ТАСС,



Ранее стало известно, что Гассиев может подписать многолетнюю сделку со стриминговой платформой DAZN, по итогам которой может перейти в супертяжёлую весовую категорию.



Последний на сегодня поединок Гассиев провёл в июле прошлого года. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Мурат единогласным решением судей уступил украинцу Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом мира.