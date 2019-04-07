Порье: я всегда был андердогом

Боец UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Максом Холлоуэем за временный титул организации в лёгком весе.



«Холлоуэй — крупный парень, он больше, чем я, и у него были проблемы с тем, чтобы уложиться в лимит лёгкого веса, когда он был готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым на коротком уведомлении. Я не знаю, какой его обычный вес, но он вряд ли будет намного больше меня. Его можно победить, потому что ему нужно время на адаптацию в другом весе.



Однако со мной в октагон выйдет всё тот же Макс Холлоуэй. Да, он будет чувствовать себя лучше, потому что ему не придётся сильно увлекаться весогонкой. На самом деле, мне без разницы, что меня считают андердогом. Я всегда им был. В итоге я многое преодолел, а букмекеры ошибались», — приводит слова Дастина Порье MMAFighting.