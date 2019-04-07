Мойкано: Порье победит Холлоуэя

Боец UFC Ренато Мойкано считает, что Макс Холлоуэй проиграет Дастину Порье в поединке за временный титул в лёгком весе и вернётся в свой полулёгкий дивизион, чтобы защищать пояс.



«Возможно, что кто-то другой получит свой шанс на титул в полулёгком весе, если Холлоуэй будет драться с Дастином Порье. Я не думаю, что Макс победит Порье, но посмотрим, что получится. Бой — это тяжело, но я уверен, что Дастин победит Макса. Порье одержит победу, а Макс вернётся в полулёгкий вес и будет защищать свой пояс.



Что касается меня, то я знал, что буду сильнее после поражения от Жозе Алду. Я проиграл, принял это и вернулся гораздо сильнее, чем был раньше, вот увидите», — приводит слова Ренато Мойкано MMAJunkie.